شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مكة.. احتجازات وانهيارات وغرق مركبات و«المدني» يباشر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أمس الأحد، 11 بلاغاً منها 7 بلاغات التماس في عدادات كهربائية، تغذي منازل، وبلاغان عن انهيار أسوار منازل بدون إصابات وغرق مركبات، و4 بلاغات احتجاز بسبب تجمع مياه الأمطار.

وأوضح الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أن جميع المحتجزين تم إخراجهم بصحة جيدة، فيما باشرت الأمانة تجمعات مياه عبارة النوارية.

وأضاف أن تجمعات المياه بعبارة النوارية تسببت في ارتداد في الحركة المرورية، وتجمعات مياه طريق الصهوة بجوار مسجد “أبو منارتين”.

وفي محافظة الجموم باشر الدفاع المدني حالة انهيار سور حديدي على سيارتين، وجزء من سور منزل، ولا يوجد احتجاز، وتم إنهاء البلاغات عن طريق الدفاع المدني والجهات المشاركة من الشرطة والأمانة.

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