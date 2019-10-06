شاهد... أمطار غزيرة رعدية على مكة المكرمة

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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى "أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة خلال اليوم وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية اليوم على العاصمة المقدسة" .
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة الرائد نايف الشريف بالجميع "التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح".
وأكد أن الإدارة "اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية".
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