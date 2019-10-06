الرئاسة التركية: أردوغان وترامب بحثا هاتفيا "المنطقة الآمنة" المزمعة بسوريا

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وبحسب وكالة الأنباء التركية (الأناضول) أكد أردوغان لترامب أن تركيا "مصممة على استمرار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا واتخاذ كافة التدابير لتجنب مشكلة مشابهة (لداعش) في المنطقة".

وأكد أردوغان لترامب أن "إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على التهديد الإرهابي الصادر عن "بي كا كا- ي ب ك" وتشكل الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وقرر الرئيسان أردوغان وترامب إجراء لقاء في واشنطن نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب "أدرج مسألة انسحاب قوات بلاده من منطقة شرق نهر الفرات السورية، لكن من هم حوله لم يعملوا إلى الآن بتوصياته".

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جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع التشاوري الـ29 لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن تركيا "تمر حاليا بمرحلة ستحدد معالم ربع أو نصف قرن قادم"، مبينا أن الشعب التركي "لم ينحنِ أمام الهجمات العلنية والسرية الجارية ضده منذ 6 سنوات".

وتابع قائلا: "صحيح أن الهجمات العلنية والسرية المستمرة منذ 6 سنوات ضد بلادنا، لم تركع شعبنا، لكنها أتعبته، وكل مشكلة واجهناها وتغلبنا عليها، ساهمت في زيادة قوة بلادنا".

وأكد أن "ثمن أي محاولة لإلحاق الضرر بتركيا، سيكون باهظا، مقارنة بالفترات السابقة"، مشيرا إلى أن "الذين كانوا يديرون تركيا حسب أهوائهم في الماضي، يصطدمون اليوم بإرادة صلبة لدى الشعب، ويعودوا خائبين".