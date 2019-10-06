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النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التونسية تظهر حصول حركة النهضة على 17.5% من الأصوات

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تونس-سبوتنيك. كما أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية عن حصول حزب "قلب تونس" برئاسة نبيل القروي على نسبة 15.6 بالمائة في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمائة من جملة الأصوات.

وأعلن التلفزيون التونسي نقلا عن مؤسسة لاستطلاعات الرأي في وقت سابق، تقدم حزب النهضة بمعظم الأصوات في الانتخابات التشريعية التونسية.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI

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وكانت مكاتب الاقتراع التونسية قد فتحت، في الثامنة من صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، التي تجرى في27 دائرة انتخابية بكافة محافظات البلاد بعد انطلاقها الجمعة بالدوائر الانتخابية في الخارج.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية 15 ألف و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.

 

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