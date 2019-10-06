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تونس-سبوتنيك. كما أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية عن حصول حزب "قلب تونس" برئاسة نبيل القروي على نسبة 15.6 بالمائة في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمائة من جملة الأصوات.
وأعلن التلفزيون التونسي نقلا عن مؤسسة لاستطلاعات الرأي في وقت سابق، تقدم حزب النهضة بمعظم الأصوات في الانتخابات التشريعية التونسية.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
ويتنافس في الانتخابات التشريعية 15 ألف و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التونسية تظهر حصول حركة النهضة على 17.5% من الأصوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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