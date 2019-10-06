"العليا للانتخابات التونسية": نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية 41.32%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن نسبة الإقبال فى الانتخابات التشريعية وصلت إلى 41.32% ، مؤكدا فى مؤتمر صحفى، أن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعى، وعمليات الفرز ما زالت جارية.

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