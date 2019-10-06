مصدر طبي: مقتل 5 متظاهرين بإطلاق نار في بغداد

بغداد (العراق) / عامر الحساني / الخليج 365

قال مصدر طبي إن 5 متظاهرين مدنيين قتلوا، مساء الأحد، نتيجة إصابات بأسلحة نارية في العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، أن 12 آخرين أصيبوا بجروج نتيجة إصابات بإطلاقات نارية ويتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة.

وأبلغ 3 محتجين وكالة الخليج 365 بأن قوات الأمن هي من أطلقت النار على المحتجين في ساحة الحمزة بحي الصدر شرقي بغداد.

وأضافوا أن مصادمات عنيفة وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث رفض المحتجون فض التظاهرة.

وخفت حدة الاحتجاجات بصورة لافتة اليوم في بغداد ومحافظات الجنوب، إثر 5 أيام من الاحتجاجات العارمة التي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في مؤتمر صحفي، الأحد، أن 104 أشخاص بينهم 8 من أفراد قوات الأمن قتلوا فيما أصيب 6107 آخرين، خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية منذ الثلاثاء الماضي .

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وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

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