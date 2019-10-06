"ي ب ك" الإرهابي يضع كتلا خرسانية على الحدود السورية

شانلي أورفة/ الخليج 365

يعمل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على وضع كتل خرسانية داخل خنادق على الحدود السورية التركية، خشية من عملية تركية محتملة.

والتقطت عدسات الكاميرات، مشاهد نقل الكتل الخراسانية إلى مناطق حدودية في مدينة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

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كما نفذت خلال ساعات النهار من يوم الأحد، تحليق مروحيا للقوات الأمريكية فوق مدينة رأس العين.

فيما يواصل الجيش التركي، حشد قواته على الحدود التركية السورية، ضمن عملية عسكرية محتملة ضد التنظيم الإرهابي في سوريا.



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