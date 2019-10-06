العراق.. 7 قتلى و17 مصابا خلال الاحتجاجات شرقي بغداد

بغداد / الخليج 365
أعلن مسؤولان عراقيان، مساء الأحد، مقتل 7 متظاهرين، وإصابة 17 آخرين، خلال الاحتجاجات الدائرة شرقي العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول طبي في أحد المستشفيات ومسؤول أمن آخر، قولهما إن المتظاهرين السبعة قتلوا، الأحد، في مدينة الصدر شمال شرقي بغداد.
وفضل المسؤولان عدم الكشف عن اسميهما كونهما غير مخولين للحديث إلى وسائل الإعلام.
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