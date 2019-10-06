تونس.. غلق مراكز الاقتراع في ثاني انتخابات برلمانية منذ ثورة 2011

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، غلق مكاتب الاقتراع في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (17.00 ت.غ)، في ثاني انتخابات برلمانية منذ ثورة يناير/ كانون ثانٍ 2011.

جاء ذلك في بيان مقتضب للهيئة على صفحتها بموقع "فيسبوك".

ونقلًا عن الهيئة، ذكر التلفزيون الرسمي التونسي، في نشرة السادسة مساءً، أن نسبة المشاركة بلغت 35 بالمئة في الرابعة مساءً، أي قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على الفوز بـ217 مقعدًا، هي إجمالي مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان).

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وأدلى الناخبون بأصواتهم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

ويشارك في تأمين العملية الانتخابية 70 ألف عنصر أمن، حسب وزارة الداخلية.

والبرلمان المقبل سيكون الثاني منذ أن أطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987: 2011).

وتشهد تونس في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري جولة ثانية من انتخابات رئاسية بين كل من قيس سعيد، مرشح مستقل، ونبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس".

وتمثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية خطوة جديدة على مسار انتقال ديمقراطي سلس في تونس، يمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت ثورات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر، ليبيا واليمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.