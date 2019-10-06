السعودية والبحرين تتدربان على مواجهة الهجمات على المنشآت البترولية

الرياض / الخليج 365
- عبر مناوراتي "جسر - 20" و "أمواج -4" بشكل متزامن في مياه الخليج العربي
- يشارك في المناورتين قوات بحرية وجوية سعودية وأخرى من سلاح البحرية البحريني
أعلنت السعودية، الأحد، انطلاق مناورتين بحريتين مع البحرين بمياه الخليج العربي.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بانطلاق مناوراتي "جسر - 20" و "أمواج -4" بشكل متزامن في مياه الخليج العربي بمشاركة قوات بحرية وجوية سعودية وأخرى من سلاح البحرية الملكي البحريني.
وأشارت إلى أن المناورتين (لم تحدد مدتهما) تهدفان إلى "التصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية ونظيرتها البحرينية".
وتأتي المناورتين في وقت تشهد المنطقة حالة توتر؛ إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي". فيما اتهمت واشنطن والرياض، طهران بالمسؤولية عنه، لكن الأخيرة نفت ذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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