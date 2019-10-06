تونس.. ارتفاع نسبة التصويت بـ"التشريعية" إلى 23.49%

تونس/ الأسعد بن أحمد /الخليج 365

ارتفعت نسبة التصويت بالانتخابات التشريعية في تونس إلى 23.49% حتى الساعة 14:30 (13:30 تغ)، وفق فاروق بوعسكر، عضو الهيئة المستقلة للانتخابات.

وقال بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، إن نسب المشاركة متفاوتة من دائرة لأخرى، أقصاها في دائرة "تونس 2" بنسبة 29.93%، وأدناها في دائر قفصة (جنوب غرب)، بنسبة 13%.

أما فيما يخص الدوائر الانتخابية بالخارج فقد بلغت نسبة المشاركة 12% حتى الساعة 15:00 (14:00 تغ)، وفق المصدر نفسه.

وبدأ الاقتراع في الخارج، الجمعة، وأغلقت بعض مراكز الاقتراع أبوابها وشرعت في عملية الفرز والعد بينما ما يزال التصويت متواصلا في دوائر أخرى.

ومن المقرر أن يكون مركز الاقتراع في سان فرانسيسكو الأمريكية هو آخر مراكز الاقتراع إغلاقا فجر الإثنين.

Advertisements

وتجري حاليا وحتى الساعة 18:00 بتوقيت تونس (17:00 تغ) ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.

ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت، 7 ملايين و155 ألفًا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

ويتنافس على الفوز بمقاعد البرلمان الـ217، أكثر من 15 ألف مرشح.

والعملية الانتخابية، تتم في 13 ألف مركز اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل البلاد وخارجها.

ويشارك في تأمين العملية الانتخابية، 70 ألف عنصر أمن، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.