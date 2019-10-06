تريساكو يكشف غدا تفاصيل مشروع لجنة الحكام

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صحيفة الخليج الالكترونية
يعقد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسباني فرناندو تريساكو مؤتمرا صحافيا مساء يوم غدٍ الاثنين في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد كرة القدم بالعاصمة الرياض.
ومن المقرر أن يكشف تريساكو خلال المؤتمر عن مشروع لجنة الحكام، مع شرح حول آلية عمل تقنية الحكم المساعد (فار)، وذلك حسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد.
وكان رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل قد وجه الدعوة في وقت سابق لكل ممثلي وسائل الإعلام لحضور المؤتمر.
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