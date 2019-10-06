وظائف صحية شاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل

صحيفة الخليج الالكترونية كشف برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” للعمل في مدينة الجبيل، وفقاً للتفاصيل التالية : المسمى الوظيفي :

1-وظائف (صيدلي) – وظيفتان “للرجال والنساء ” . الشروط : درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / صيدلة ، ولا يشترط الخبرة . وصف التدريب :

تحضير أدوية الوصفات الطبية والأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية وصرفها، والتنسيق مع أخصائيي الرعاية الصحية الآخرين لتقييم فعالية الأدوية واستخداماتها . المهام التدريبية :

تقييم الفعالية : التعاون مع أخصائيين الرعاية الصحية الآخرين لتقييم جودة الأدوية وفعاليتها. Advertisements ضمان السلامة : وضع سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة والنظافة الصحية ومتابعتها، وضمان توفير أدوية تحمل الملصقات الخاصة بها . تحضير الأدوية : تحضير الدواء حسب الوصفات الطبية، وذلك بحساب وزن المكونات وقياسها وخلطها. تحليل الاتجاهات : تحليل اتجاهات الوصفة الطبية لمراقبة التزام المريض بها . صرف الدواء : صرف أدوية الوصفات الطبية والأدوية التي لا تحتاج لوصفه طبية ، وإرشاد المرضى حول كيفية استخدام الأدوية والأجهزة الطبية . ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي : هنا انشر الخبر :

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