“صوت سقطرى“: أتحدى وجود أي مواطن في سقطرى يتكلم بسوء عن الإمارات

أكد الناشط الإعلامي السقطري سعد محمد البهشمي المعروف بـ“صوت سقطرى“ أنه لا يوجد أي صوت محلي مناهض لتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزيرة.

وقال البهشمي في اتصال هاتفي وفقاً لمراسل "اليمن العربي" إن للإمارات الشقيقة دور كبير في جزيرة سقطرى يتمخض في دعم البنى التحتية والأساسية مثل التعليم والصحة.

وأضاف البهشمي وفقاً "لليمن العربي"، أن الإمارات تتكفل بعلاج الحالات المرضية المستعصية وتنقلها من الجزيرة إلى أراضيها مجانا.

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واستغرب البهشمي من الأصوات التي برزت مؤخرا وتتغنى بحب سقطرى وأهلها، وقال مستائلا: "أين كانوا عندما عانت سقطرى من الأعاصير وما خلفتها من دمار وخراب في الأرخبيل".

وختم البهشمي حديثه بتجديد شكره وتقديره - نيابة عن كل أشراف جزيرة سقطرى - للإمارات الشقيقة .. مؤكدا أن هذه المواقف لن يقابلها أبناء سقطرى بالجحود والنكران أبدا.

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