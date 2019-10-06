تعرف علي موعد إصدار هاتف IPhone SE 2

الأحد 6 أكتوبر 2019

جهاز iPhone SE 2

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

كان هناك الكثير من الخلاف حول ما إذا كنا سنرى iPhone SE 2 أو لا، ولكن الأخبار الأخيرة تشير ليس فقط إلى أننا سنحقق ذلك، بل سيحدث قريبًا جدًا، في مذكرة بحثية نشرتها شركة 9to5Mac، يقول مينغ تشي كو محلل أبل المعروف، إنه يتوقع وصول جهاز iPhone SE 2 في الربع الأول من عام 2020، أي بعبارة أخرى في الفترة من يناير إلى مارس، وأضاف أنه من المحتمل أن يكون لدى الهاتف الجديد مجموعة شرائح A13 (كما هو الحال في مجموعة iPhone 11)، إلى جانب 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.



وفي ذات الوقت سيكون له تصميم يشبه iPhone 8، مما يعني على الأرجح شاشة LCD بحجم 4.7 بوصة ومنزل زر مع معرف اللمس، بدلاً من استخدام Face ID، لا يقوم Kuo بتقدير تكلفة الهاتف، باستثناء القول بأنه سيكون “مقبولًا”، ولكن من المحتمل أن يحل محل iPhone 8، الذي يبدأ حاليًا بسعر 449 دولارًا / 479 جنيهًا إسترلينيًا / 779 دولارًا أستراليًا، إلا أننا نتوقع من iPhone SE 2 أن يخفض هذا السعر قليلاً، لأسباب ليس أقلها أن iPhone SE الأصلي قام بذلك، بسعر إطلاق بلغ 399 دولارًا / 379 جنيهًا إسترلينيًا / دولارًا أستراليًا.

برغم أنه لا يوجد شىء رسمي من آبل حتى الآن، إلا أنه غالبًا ما يكون كو على صواب بشأن هذه الأشياء، وهو ليس الوحيد الذي يدعي أن iPhone SE 2 في الطريق، هناك مصادر أخرى قيل مؤخرًا إنها تتوقع الهاتف في أوائل عام 2020، واتفقت مع كو بشأن المواصفات الأساسية، قد يكون من المنطقي لشركة Apple أن تطلق جهاز iPhone جديدًا يحتوي على شاشة صغيرة وسعر مناسب نسبيًا، وهما ميزتان قد تجذب المزيد من المشترين، حتى الآن نقول إن ظهور جهاز iPhone SE 2 مطلع العام المقبل أمر محتمل إلى حد ما.