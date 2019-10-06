هل شرب الماء يمنح الجسم الرطوبة الكافية؟

الأحد 6 أكتوبر 2019

شرب الماء

كتب متابعات_الخليج 365

يعتقد الكثيرون أن شرب الماء يمنح الجسم الرطوبة الكافية التي يحتاجها، ويجعله أكثر ترطيبا، وهو الأمر الذي نفته دراسة حديثة أكدت أن الماء يحل في المركز الـ10 في السوائل التي تؤدي إلى رطوبة الجسم، خلف الحليب، والعصائر الطبيعية، وبعض المشروبات الغازية.



وكان البعض يظن أنه إذا أردت أن تحصل على الرطوبة الكافية للجسم فعليك بتناول كمية كافية من الماء، لكن الباحث بمدرسة الطب "سان أندرو" باسكتلندا، رونالد موجان، توصل في الدراسة التي قادته إلى أن هذا الأمر "ليس مؤكداً"، بحسب شبكة "سي نيوز" الفرنسية.

وقارنت دراسة موجان بين خصائص الماء في المشروبات المختلفة، وتأثيره على جسم الإنسان، وتوصلت إلى أن الماء ليس في قمة القائمة فيما يتعلق بترطيب الجسم.

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وحلل الباحثون عينات بول لـ72 متطوعًا لقياس تأثير 13 نوعا من المشروبات على هذه العينات، ومن ملاحظاتهم توصلوا إلى مؤشر لترطيب المشروبات، الذي أوضح أن الماء المضاف عليه السكر أو البروتين أو الدهون يستمر تأثير ترطيبه للجسم لفترة أطول.

وأشارت نتائج الدراسة، التي نشرت في "المجلة الأمريكية للتغذية العلاجية"، إلى أن اللبن مرطب للجسم أكثر من الماء وحده، نظراً للمغذيات التي يحتوي عليها، من مركب "اللاكتوز" وغيره، التي تبطئ مرور الماء بين المعدة وبقية الجسم الأمر الذي يجعل الحليب يبقي الماء فترة أطول في الجسم، كما أن وجود الصوديوم يقلل أيضًا من كمية البول المفرج عنه، ما يحفظ الماء في الجسم لفترة أطول.

ووضع المؤشر الماء بالمركز الـ10 في ترتيب المشروبات الأكثر ترطيباً، يسبقه الحليب وعصير البرتقال، وبعض المشروبات الغازية ومشروبات الشاي والطاقة.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن موجان وفريقه البحثي يشددان على أن استهلاك كمية كبيرة من الماء ضرورية لبقائنا، ولاستمرار كفاءة عمل بعض أعضاء الجسم بشكل جيد.