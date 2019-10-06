- 1/2
- 2/2
ووفقا لموقع "الجسر ترك" الطفل سوري ويدعى وائل السعود، ويبلغ من العمر تسعة أعوام، وقام الطفل بشنق نفسه بعدما واجه رفضا اجتماعياً في مدرسته لكونه سوريا.
وأشار الموقع إلى أن فرق الشرطة والإسعاف حضرت إلى المكان، ونقلت جثة الطفل بعد إخضاعها للفحوص اللازمة في موقع الحادثة إلى المشرحة.
© AP Photo / Hasan Jamali
وكان الطفل يعاني من الإقصاء والرفض الاجتماعي من قبل زملائه في المدرسة لكونه سوريا، كما أنه تعرض للتوبيخ والتنمر يوم انتحاره من قبل أحد المدرسين.
وتفاعل عدد كبير من الأتراك مع الحادث، حيث عبر العديد عن الاستياء والغضب الشديد من ارتفاع حدة خطاب الكراهية تجاه اللاجئين السوريين.
إلى هذا، ظهرت دعوات كبيرة تطالب السلطات بالتوسع في التحقيق مرجحين إمكانية أن يكون الطفل ضحية جريمة قتل.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب التنمر... انتحار طفل سوري على باب مقبرة في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.