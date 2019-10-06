متحدث: حزب النهضة فاز بالانتخابات التونسية

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان حزب قلب تونس المنافس أعلن في وقت سابق من اليوم أيضا أنه حل أولا في هذه الانتخابات.
وكانت مكاتب الاقتراع التونسية قد فتحت، في الثامنة من صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، التي تجرى في27 دائرة انتخابية بكافة محافظات البلاد بعد انطلاقها الجمعة بالدوائر الانتخابية في الخارج.
ويتنافس في الانتخابات التشريعية 15 ألف و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
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