رئيس الوزراء الأردني: علاوة المعلمين ستزيد من العجز المالي

وقال الرزاز في تصريحات له مساء الأحد إن "وضعنا المالي صعب، وعلاوة المعلمين ستزيد من العجز".

ونوه الى أن العلاوة كانت واجبة لإعادة الطلبة إلى عامهم الدراسي، مضيفا أن الحكومة خشيت ضياع العام الدراسي على الطلبة، كما نقلت وكالة "عمون".

وبين أن الحكومة وضعت مصلحة الطلبة فوق أي اعتبار وضرورة عودتهم إلى مقاعد الدراسة وانتظام العملية التربوية، وعدم استمرار الإضراب الأمر الذي سيضر بمصلحة الطلبة بعد ضياع فصل دراسي كامل عليهم.

وبدأ المعلمون في الأردن تحركهم المطلبي من أجل رفع أجورهم إلى نحو 50% بعد ارتفاع الأسعار وزيادة المصاريف، لكن الرفض الحكومي للمطلب دفع المعلمين إلى التصعيد من خلال تطبيق الإضراب العام في البلاد إلى حد وصل عدد الأساتذة الذين لبوا الدعوة إلى نحو 100 ألف معلم وأستاذ شلوا خلالها الحياة التعليمية في كل البلاد.