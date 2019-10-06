وزارة الصحة في صنعاء: انعدام الوقود يهدد عمل 903 منشآت خاصة

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عن المتحدث باسم الصحة في حكومة الإنقاذ، يوسف الحاضري، اليوم الأحد إن "903 منشآت طبية خاصة مهددة بكارثة صحية في حال استمر منع دول التحالف العربي دخول سفن المشتقات النفطية".

وأوضح أن "عدد المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص المتضررة من انعدام المشتقات النفطية حوالي 183 مستشفى، و165 مستوصفاً و555 مركزاً طبياً".

وأشارت الوكالة إلى أن الوزير ذكر أن "القطاع الخاص يقدم الخدمات الصحية لأكثر من 60 بالمئة من السكان خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء استمرار أعمال دول التحالف والحصار".

واعتبر الحاضري "منع التحالف العربي دخول سفن المشتقات النفطية يعني الحكم بالإعدام على مئات الآلاف من المرضى أطفالا ونساء ورجالا".

وتتهم "أنصار الله"، قوات التحالف العربي، باحتجاز أكثر من 10 سفن تحمل مشتقات نفطية، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.