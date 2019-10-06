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© REUTERS / ALAA AL-MARJANI
وأضاف أنه و"نظرا لحساسية الأوضاع خلال أيام الأربعين يولي الجيش أهمية أكبر بالحدود مع العراق بهدف ضمان الأمن إلى جانب قيام الجيش تقديم الخدمات للزوار عبر إقامة مواكب ومستشفيات ميدانية وما إلى ذلك".
وقالت الوكالة الإيرانية، إن سياري تفقد منطقة دهلران الحدودية، واطلع على مدى جهوزية وقدرات الوحدات العسكرية المتواجدة عند الطرق الحدودية، معربا عن ارتياحه للجهوزية العالية والقدرات القتالية للقوات المنتشرة في تلك المنطقة.
وأشارت الوكالة إلى أنه يتوقع أن يعبر نحو سبعين بالمئة من زوار الأربعين عبر منفذ مهران الحدودي علما بأنه يعبر حاليا أكثر من خمسين ألف زائر يوميا إلى العراق عبر هذا المنفذ الحدودي.
كانت هذه تفاصيل خبر لحساسية الأوضاع خلال "الأربعين"... الجيش الإيراني ينشر أنظمة مراقبة على حدود العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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