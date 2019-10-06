لحساسية الأوضاع خلال "الأربعين"... الجيش الإيراني ينشر أنظمة مراقبة على حدود العراق

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" قال سياري، اليوم الأحد، لدى تفقده البنى التحتية ومختلف الأقسام في منفذ مهران الحدودي، قبيل "أربعينية الإمام الحسين"، إن "عملية رصد ومراقبة الحدود خلال أيام الأربعين تجري بالاستفادة من الطائرات المسيرة".

وأضاف أنه و"نظرا لحساسية الأوضاع خلال أيام الأربعين يولي الجيش أهمية أكبر بالحدود مع العراق بهدف ضمان الأمن إلى جانب قيام الجيش تقديم الخدمات للزوار عبر إقامة مواكب ومستشفيات ميدانية وما إلى ذلك".

وقالت الوكالة الإيرانية، إن سياري تفقد منطقة دهلران الحدودية، واطلع على مدى جهوزية وقدرات الوحدات العسكرية المتواجدة عند الطرق الحدودية، معربا عن ارتياحه للجهوزية العالية والقدرات القتالية للقوات المنتشرة في تلك المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أنه يتوقع أن يعبر نحو سبعين بالمئة من زوار الأربعين عبر منفذ مهران الحدودي علما بأنه يعبر حاليا أكثر من خمسين ألف زائر يوميا إلى العراق عبر هذا المنفذ الحدودي.