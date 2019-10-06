دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإنستقرام يبدأ في تجربة ميزة القصص في المجموعة لإضافتها لاحقاً للتطبيق ظهر على التقنية بلا حدود.

يستعد مطوري الإنستقرام لجلب ميزة القصص للمجموعة، حيث بدأ إختبار الميزة بالفعل في التطبيق، بعد أن تم إزالة الميزة من تطبيق الفيس بوك في الفترة الأخيرة.

كانت ميزة القصص في المجموعات واحدة من المميزات التي قدمت من شركة الفيس بوك في التطبيق الرئيسي، ومن ثم تم إزالة الميزة في الفترة الأخيرة، وفي تسريبات جديدة رصدت الميزة في تطبيق الإنستقرام.

رصد Jane Manchun Wong رمز جديد في التعليمات البرمجية لتطبيق الإنستقرام مؤخراً، يعود لميزة قصص المجموعة، حيث بدأ إختبار الميزة في التطبيق إستعداداً لإطلاقها للمستخدمين لاحقاً.

Advertisements

وتأتي الميزة الجديدة لقصص المجموعة بنفس التجربة التي عرفت بها في تطبيق الفيس بوك، حيث يمكن للمستخدم إختيار مشاركة القصص في المجموعة، لدعم المستخدم لمشاركة القصص مع مجموعة محددة مسبقاً من الأصدقاء.

يذكر أن ميزة القصص في المجموعة مازالت الآن في مرحلة الإختبار في تطبيق الإنستقرام، لذا لا يمكن التأكيد على موعد دفع الميزة للمستخدمين، إلا أنها إحدى المميزات التي ستدعم المستخدمين في تطبيق الإنستقرام نظراً للدور الفعال لميزة القصص الرئيسية.

المصدر

هذا الموضوع الإنستقرام يبدأ في تجربة ميزة القصص في المجموعة لإضافتها لاحقاً للتطبيق ظهر على التقنية بلا حدود.