شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بانتخابات تونس: نسبة إقبال الناخبين على "التشريعية" لم تصل 9% حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أنيس الجربوعى، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية بالخارج لم تصل حتى الآن إلى 9%، فى اليوم الثالث لانطلاق الانتخابات التشريعية، وفق تصريحات لموقع "موزاييك"التونسى.

وأكد الجربوعى، أن هذه النسبة لن تتجاوز بالتأكيد نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى بلغت 19%.

وبخصوص الإعلان عن النتائج ذكر عضو الهيئة، أنه سيكون إما فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء، بالنظر إلى أن عملية الاحتساب بالنسبة للتشريعية معقدة مقارنة بالرئاسية وهى تجرى فى كافة الدوائر والمراكز التى تقوم باحتساب توزيع المقاعد وإذا لزم الأمر بتطبيق الفصل 143 من القانون الانتخابى الذى يسمح بإسقاط قائمات إذا ما تم تسجيل جرائم انتخابية، ثم يوجهون تقارير للهيئة المركزية.

وكانت مراكز مراكز الاقتراع فى الانتخابات التشريعية فى تونس قد فتحت أبوابها، صباح الأحد، ولمدة 3 أيام، وتنطلق العملية الانتخابية داخل تونس فى 27 دائرة انتخابية، بعد أن بدأت الجمعة فى 6 دوائر بالخارج، وبموجبها سيتشكل المشهد النيابى الجديد والثانى فى تاريخ البلاد منذ احتجاجات 2010 التى أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن على.

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وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر 2019، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الأجندة الرسمية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت الحملة الانتخابية للتشريعية قد انطلقت يوم 14 سبتمبر الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، منهم مليون و885 ألف مسجل جديد، أما العدد الإجمالى لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.