أيسر العيس/ الخليج 365
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على مناقشة اتفاق باريس الاقتصادي.
وبروتوكول باريس الاقتصادي هي اتفاقية وقعها الجانبان عام 1994، لتنظيم العلاقة بينهما، في بنود الضرائب، الجمارك، البنوك، العملات المتداولة، حركة التجارة، والصادرات والواردات.
وأضاف عباس، خلال كلمة له في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، أن اللجان الاقتصادية المشتركة اجتمعت، الأحد، لمناقشة جميع القضايا المالية العالقة.
وأوضح أن ما حصلت عليه السلطة الفلسطينية من مبلغ يصل لنحو مليار و800 مليون شيقل (نحو 518 مليون دولار) هو جزء من الأموال المستحقة للسلطة، والتي جمدتها إسرائيل، وتتجاوز مليارين ونصف المليار شيقل.
وعلى صعيد آخر، قال عباس: "مصرون على إجراء الانتخابات في الضفة وغزة والقدس"
// يتبعالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: إسرائيل وافقت مبدئيا على مناقشة اتفاق باريس الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.