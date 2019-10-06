عباس: إسرائيل وافقت مبدئيا على مناقشة اتفاق باريس الاقتصادي

أيسر العيس/ الخليج 365

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على مناقشة اتفاق باريس الاقتصادي.

وبروتوكول باريس الاقتصادي هي اتفاقية وقعها الجانبان عام 1994، لتنظيم العلاقة بينهما، في بنود الضرائب، الجمارك، البنوك، العملات المتداولة، حركة التجارة، والصادرات والواردات.

وأضاف عباس، خلال كلمة له في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، أن اللجان الاقتصادية المشتركة اجتمعت، الأحد، لمناقشة جميع القضايا المالية العالقة.

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وأوضح أن ما حصلت عليه السلطة الفلسطينية من مبلغ يصل لنحو مليار و800 مليون شيقل (نحو 518 مليون دولار) هو جزء من الأموال المستحقة للسلطة، والتي جمدتها إسرائيل، وتتجاوز مليارين ونصف المليار شيقل.

وعلى صعيد آخر، قال عباس: "مصرون على إجراء الانتخابات في الضفة وغزة والقدس"

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