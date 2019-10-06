عاهل الأردن ونواب أمريكيون يبحثون "الشراكة الاستراتيجية"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع وفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الأحد، التطورات الإقليمية والشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك في لقاء مع الوفد، الذي ترأسه النائب جيسون كرو، بقصر الحسينية، بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، فقد ركز اللقاء على علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية.

وأعرب الملك عبدالله عن تقدير بلاده للدعم الأمريكي في العديد من المجالات التنموية والدفاعية، مشيرًا إلى "أهمية دور الكونغرس بهذا الخصوص".

وتناول اللقاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حيث أكد الملك عبد الله ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وأكد ملك الأردن ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمات في المنطقة عبر الحوار.

كما تناول الملك عبد الله، خلال اللقاء، الأزمة السورية. مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي، بما يحفظ وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

وشدد في السياق على "أهمية الحفاظ على الاستقرار والتهدئة خاصة جنوبي سوريا"، المحاذية لبلاده.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وعبر أعضاء الوفد عن اعتزازهم بعمق العلاقات التي تربط الولايات المتحدة مع الأردن، مشيدين بدور المملكة في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

فيما لم يذكر الديوان الملكي، في بيانه، موعد وصول الوفد الأمريكي للمملكة، ومدة زيارته لها.

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