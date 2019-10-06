الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي للمطالبة بإطلاق اثنين من رعاياه

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

استدعى الأردن، الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بعمان وسلمه مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز اثنين من رعاياه، مطالبًا بإطلاق سراحهما.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إنها احتجت كذلك على "الظروف غير اللائقة" لاحتجاز المواطنين هبه عبدالباقي (محتجزة منذ 20 أغسطس/آب الماضي)، وعبد الرحمن مرعي (محتجز منذ 2 سبتمبر/أيلول الماضي).

وأوضح المتحدث باسم الخارجية سفيان القضاة، وفق البيان،: أن الوزارة "كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبد الباقي، وكذلك عبد الرحمن مرعي".

وطالبت بـ"وجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة، وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية"، محملين السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.

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وأشار البيان إلى أن سفارة عمان بتل أبيب تتابع الأمر بشكل يومي، وقامت بزيارة المحتجزين الاثنين أكثر من مرة.

كما أوضحت الخارجية الأردنية أنها تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبه لها بالسجن، بناء على طلبهما.

واعتقلت إسرائيل هبه عبدالباقي، وعبدالرحمن مرعي، بشكل منفصل، بعد عبور جسر الملك حسين، من دون اتضاح سبب الخطوة.

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