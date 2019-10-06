العاهل السعودي يبحث مع البرهان وحمدوك "تعزيز التعاون الثنائي"

الرياض/ الخليج 365-

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك "التعاون الثنائي".

ووفق وكالة الأنباء السعودية استقبل العاهل السعودي اليوم، البرهان وحمدوك في زيارة رسمية لم تحدد مدتها.

وأوضحت أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

وأبدى الملك سلمان في مستهل المباحثات تمنياته للسودان دوام الاستقرار والازدهار.

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فيما أعرب البرهان "اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره".

وشهدت العلاقة بين البلدين تناميا ملحوظا عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وعقب عزل البشير، في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السعودية والإمارات تقديم دعم للخرطوم بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أرسلت السعودية إلى السودان 3 طائرات إغاثية تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية، "للتخفيف عن المتضررين من الفيضانات".

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