محافظ الغاط يستقبل مدير المرور الجديد

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – احمد الحيدر : استقبل محافظ الغاط منصو بن سعد السديري صباح هذا اليوم مدير مرور محافظة الغاط الرائد عماد التويجري بعد تكليفه للعمل مديرا لمرور الغاط وقدم سعادته التهنئه له والتوفيق بعمله الجديد وحث على بذل المزيد من الجهد بنا يخدم المواطنيين والمقيمين بالمحافظة والمراكز التابعه لها. اعلان قصر الكنافة طريق الملك سلمان بالزلفي: 0581312212 انشر الخبر :

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