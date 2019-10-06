الخارجية السعودية: المملكة تعمل على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان ورئيس مجلس الوزراء السوداني ويقيم مأدبة غداء تكريماً لهما

عقد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وأبدى العاهل السعودي في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان بدوام الاستقرار والازدهار.

من جهته، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة من السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

وعقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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وقالت الخارجية السعودية إن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأضافت أن الرياض ستعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة وتحسين المشاريع القائمة.

من جهتها، أكدت الخرطوم دعمها للسعودية في المحافل الدولية وتهيئة بيئة للاستثمار بالإضافة إلى التوسع الزراعي.