استمرار هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مناطق متفرقة من الدولة، الأحد، هطول أمطار الخير مختلفة الشدة، حيث بدأت بهطول أمطار غزيرة عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، على منطقة مربح في إمارة الفجيرة، وعلى خورفكان ومليحة في إمارة الشارقة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شارع الشارقة - الذيد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الفاية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن هطول الأمطار نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وتظهر السحب وتتخللها بعض السحب الركامية الممطرة، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية.

وناشد المركز الأفراد توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية، بسبب الرياح النشطة السرعة المثيرة للغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وتوقع أن يكون طقس الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتكون السحب الركامية، يصاحبها سقوط الأمطار، ولا سيما شرقاً وشمالاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم / ساعة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.