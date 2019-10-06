قرقاش: الإمارات تدعم السعودية في توحيد الصف اليمني









اسماء السيد - ابوظبي: أكدت الإمارات العربية المتحدة الأحد على دعمها لجهود السعودية في توحيد الصف اليمني، داعية الحكومة اليمنية والانفصاليين الجنوبيين إلى ابداء "المرونة".

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه على موقع تويتر "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها".

وبحسب قرقاش فإن "من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.