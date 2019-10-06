جامعة خليفة تمنح الدكتوراه الفخرية لهزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا دكتوراه فخرية لهزاع المنصوري، وذلك تخليداً للإنجاز التاريخي الذي حققه كونه أول رائد فضاء إماراتي وعربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.



وقال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن منح شهادة الدكتوراه الفخرية لهزاع المنصوري هو تعبير عن فخر دولة الإمارات بقيادتها ومؤسساتها وشعبها وقطاعاتها المختلفة، وخاصة قطاع التعليم العالي بالإنجاز الكبير والتاريخي الذي حققه أول رائد فضاء إماراتي.

وأضاف أن رحلة هزاع المنصوري إلى الفضاء كانت ملهمة لطلبة الجامعات في الدولة لتحقيق طموحاتهم مهما كانت الصعاب، كما أن هزاع هو مثال للشباب الإماراتي القادر على تحقيق تطلعات دولته وشعبه وتحقيق حلم زايد.

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وقال " كجامعة رائدة في مجال بحوث الطيران والفضاء فإن تكريم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بمنحه أول دكتوراه فخرية تمنحها الجامعة يعد جزءاً من رسالة الجامعة في تشجيع النشء على الاهتمام بالعلوم".

وتعد جامعة خليفة أول جامعة إماراتية تخرج دفعة من طلبة مهندسي الطيران والفضاء في الدولة كما أنها توفر برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في تخصصات هندسة الطيران والفضاء وتضم مركز بحوث وابتكار الطيران، وكانت السباقة في تأسيس أول مختبر فضاء متطور في المنطقة والذي يعد أحد أكثر المختبرات الفضائية تطوراً في العالم.

وقام طلبة الماجستير في الجامعة ببناء أول قمر صناعي مصغر يتم بناؤه في مختبرات جامعية في الدولة، حيث تم إطلاق القمر الصناعي المصغر إلى محطة الفضاء الدولية فيما تنوي الجامعة إطلاق 3 أقمار صناعية مصغرة أخرى مع نهاية العام القادم وأن تؤسس مختبر فضاء متطور يساهم في تحليل البيانات التي سترسل من المريخ.

ولجامعة خليفة شراكات استراتيجية هامة مع كل من وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة الياه سات، وذلك بهدف دعم قطاع الفضاء الواعد في دولة الإمارات، الأمر الذي يساهم في تحقيق دولة الإمارات لخططها الطموحة لريادة الفضاء وإطلاق مسبار الأمل للمريخ في العام القادم.