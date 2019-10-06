شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم العشرات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، من باب المغاربة بحماية مكثفة من عناصر الشرطة والوحدات الخاصة للاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف أن 121مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، ومنع حراسها العشرات من أداء طقوس تلمودية في عدة أماكن داخل أسوار المسجد.

وأضافت بان 62 مستوطنًا أدّوا طقوسًا تلمودية لحظة اقتحامهم الساحات من باب المغاربة في مجموعة واحدة، ولكن حراس المسجد الأقصى تصدوا لهم ومنعوهم.

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وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال فرضت تشديدات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت هويات النساء والشبان عند بعض بواباته.

واقتحم عناصر شرطة الاحتلال صباح اليوم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وداسوا بأحذيتهم داخله بحجة التفتيش.

وبرغم القيود والتشديدات الإسرائيلية، توافد إلى المسجد الأقصى العشرات من المصلين، وانتشروا في المصليات واروقة المسجد في حلقات العلم وتلاوة القرآن الكريم.