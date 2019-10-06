شكرا لقرائتكم خبر عن فدية رقمية لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت مجموعة مستشفيات في مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما الأمريكية قبول المرضى بعد دفع فدية للهاكرز الذين عطلوا نظام الكمبيوتر في المجموعة، في سابقة خطرة قد تكون الأولى في عصر الرقميات.
وقد أجبرت المستشفيات على وقف تسجيل دخول المرضى يوم السبت الماضي.
ولم تكشف الناطقة باسم المجموعة عن قيمة الفدية التي دفعتها للهاكرز، معربة عن أملها في أن يتفهم الجمهور الموقف الذي تطلب السرية في التعامل مع المهاجمين حتى تمت تسوية القضية، بدفع الفدية واستعادة أنظمة عمل المستشفى.
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