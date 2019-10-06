شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مواقع الهواتف بدون «جي بي إس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور باحثون من جامعة ميتشيجان تطبيقاً يساعد أجهزة الهاتف الذكية على تحديد موقعها بدقة عندما لا تتاح خدمة تحديد الموقع الجغرافي «جي بي إس».

ويعمل التطبيق على إنشاء شكل من التعاون بين شبكات الهواتف العاملة بنفس التقنيات التي يتم بها ربط الأجهزة مع «إنترنت الأشياء» بحيث يتم نقل المعلومات عبر الشبكة من جهاز لآخر.

ويتيح التطبيق الذي يصنف ضمن باقة تطبيقات «تموضع الأشياء»، للأجهزة تحسس موقعها والتواصل مع أجهزة أخرى، فيما يعزز خدمات سلاسل التوريد وعمليات التصفح التلقائي وخدمات المدينة الذكية.

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