شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تستعيد دراجة بعد 28 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعادت شرطة كارابينيري (قوات الدرك الوطني الإيطالية) في مقاطعة فيرارا جنوبي البندقية، دراجة نارية سرقت من مراهق في عام 1991.
وواجه رجل أعمال يبلغ من العمر 44 عاماً، وهو عمر الضحية نفسه، اتهاماً بتلقي بضائع مسروقة.
وعثرت الشرطة على الدراجة النارية، التي أعيدت صيانتها بالكامل، عندما حاول الرجل تسجيل المركبة التي اشتراها لابنه البالغ 16عاماً، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».
وقاد التحقيق إلى ضبط محركين لدراجات نارية يعتقد أنهما من مركبتين مسروقتين في نابولي في 1995 و1999.
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