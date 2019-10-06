الذكاء الاصطناعي يحمي الأعضاء السليمة لمرضى السرطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل خبراء وباحثون في مجال الكمبيوتر بجامعة «كاليفورنيا إيرفن» الأمريكية إلى تقنية جديدة تسمح باستخدام الكمبيوتر في قراءة صور الأشعة المقطعية بهدف تحديد درجة الخطورة التي تتعرض لها أنسجة الجسم جراء التعرض للإشعاع بواسطة معادلة خوارزمية للتعلم العميق.

يعتبر العلاج الإشعاعي من أكثر وسائل مداواة مرض السرطان شيوعاً، ولكن من عيوبه أنه قد يتسبب في حدوث مضاعفات في أنسجة سليمة بالجسم، قريبة من أماكن الأورام السرطانية التي تتعرض للإشعاع.

ونقل موقع «تيك إكسبلور» عن الباحث تشياو هوي تشي، أستاذ علوم الكمبيوتر بالجامعة، قوله: «باستخدام هذه التقنية، يمكن التوصل إلى النتيجة في غضون ثوان محدودة، في حين أن هذه المهمة تستغرق من الطبيب حوالي نصف ساعة».

وتركزت الدراسة الجديدة على منطقة الرأس والرقبة نظراً لتعقد التركيب التشريحي وكثافة الأعضاء الموجودة فيها، علاوة على أن توجيه الإشعاع بشكل غير مقصود في هذه المنطقة قد يؤدي إلى مضاعفات مثل صعوبة في فتح الفم أو تدهور القدرة على الإبصار أو السمع.