رسائل المخرجين الشباب إلى العالم تمر بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحاول مخرجون، جلّهم من الشباب، تقديم رسائلهم الذكية عبر أفلام تستقطب عادة من هم في جيلهم وأصغر.

هذا التوجّه يشكّل أحد الاهتمامات الأساسية لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تقام دورته السابعة من 13 إلى 18 الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

سيكون الجمهور على موعد مع أفلام قصيرة منها «3 أقدام» للمخرجة الكولومبية جيزيل جيني، التي تتأمل قصة بسيطة يعيشها الطفل جونزالو في بحثه عن إجابة لتساؤل أساسي في حياته: هل يحافظ على نظافة حذائه أم يضحي بها في سبيل استمتاعه بكرة القدم؟

«حكاية عائلة» عنوان فيلم المخرج الإسباني خوسيه كورال يورينتيه، يتناول واقعة ربما تتكرّر مع بعض الأطفال في مختلف ثقافات العالم وهم ينتظرون طعام الغداء.

أما «تفاحات وبرتقالات» للمخرجة الهندية روكشانا تبسم، فيتحدث عن قوة الصداقة التي تتغلب على العداء بين الأجيال.

ويُعرض أيضاً فيلم «هل أنت كرة طائرة؟» للمخرجين الإيرانييْن محمد بخشي وسعيد أهانج، اللذين يرصدان مجموعة من اللاجئين المحاطين بسياج من الأسلاك الشائكة، والذين يتولّى حراستهم عدد من الجنود، لا يتولد التفاعل بينهما إلا حين يتقاسمان لعبة كرة الطائرة.

ويقدّم المخرج الإسباني خافيير كوينتاس فيلمه «السمك» الذي يروي حكاية أم تربي ولدين صغيرين، وهي تعمل فوق طاقتها من أجل تأمين سبل العيش، حيث تتخلى عن العشاء مقابل توفيره لهما.

«منحوتة الحصان» فيلم المخرجة المكسيكية سينثيا فرنانديز تريخو التي تتبع صداقة تنشأ بين الفتاة الصغيرة ماتيلدي مع الحصان أولونيس، في إضاءة على تاريخ العلاقة بين البشر والخيول.

ويذهب المخرج التونسي مطيع دريد في فيلمه «يسار يمين» إلى معالجة اختلاف تجارب الطفل في استجابته للخسارة وتقبّل التجارب والندم.

وتصوّر المخرجة الإيرانية مريم زارعي في فيلمها «ماجرالين» قصة أم تخفق في تدبير حياة ولديها نتيجة خلافاتها المتواصلة مع زوجها، لكنها تضطر في النهاية للتخلي عنهما.

ويستعرض المخرج البريطاني باريس زارسيل في فيلم «ضربة» العلاقة بين لاعبي الجمباز الشقيقين إسحاق ونوح ومدربهما الذي ينتظر الكثير منهما في وقت يعيشان فيه ضغوطاً عديدة.

وفي فيلمه «مسحور»، يتوقّف المخرج الهندي سوهيت خانا عند تأثير قراءة قصص الرعب في طلاب في مدرسة.

ويتناول المخرج المكسيكي ألدو سوتيلو لازارو في فيلم «ستاردست» قصة استنكر، ابن جامع القمامة في مدينة مكسيكو، الذي تراوده الأحلام ما يثير انتباه معلمه في المدرسة.

وتقدّم المخرجة الإيرانية فاطمة توسي في فيلم «الثور الأمريكي» حكاية فتى يعتني بثور العائلة.

أما المخرج الإيراني علي خشدوني فاراحاني فيجسد في فيلم «يوم الواجب»، قصة الطالبة «برديسي» التي تلتحق بالمدرسة الثانوية، ولكنها تثير الكثير من المشاكل.