شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تباشر تنفيذ استراتيجية دبي لـ «المناطق الحرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت مؤسسة دبي للمستقبل، اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتفعيل استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة، في إطار الجهود لتجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتحقيق أهداف البند السادس من وثيقة الخمسين بتحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال، عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

حضر التوقيع عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، وعبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما شارك بالفعالية كل من الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومالك آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الجامعات.

وتم الإعلان خلال الفعالية عن إطلاق مبادرة «برنامج حاضنات الجامعات» الهادف إلى تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة بالتعاون بين الجهات الحكومية في الإمارة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجهات البحثية.

وتشمل قائمة الجامعات المشاركة في المبادرة كلاً من جامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، والجامعة الأمريكية في دبي، وكلية الأزياء والتصميم.

حاضنات الجامعات

ويهدف برنامج حاضنات الجامعات إلى تطوير منهج تعليمي يمكن طلاب الجامعات من مهارات ريادة الأعمال، ويركز على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً لتشجيع روح الابتكار، وستعمل الجامعات المشاركة على تبنّي هذا البرنامج وتطويره وإدراجه ضمن مقرراتها الدراسية، وتوفير الدعم التوجيهي للطلاب والارتقاء بمستوى مهاراتهم التطبيقية، والتواصل مع الجهات الاستثمارية وحاضنات الأعمال لدعم أفكارهم ومشاريعهم.

ويتيح البرنامج للطلاب فرصة الاستفادة من المرافق المتوفرة لدى الجامعات ومساحات العمل المشتركة والحاضنات الجامعية، إضافة إلى حزمة من الحوافز التشجيعية لبدء مشاريعهم.

5 مراحل رئيسية

وتسهم المبادرة بتوفير البيئة الحاضنة والمحفزة للابتكار وريادة الأعمال، وتدعم توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية وتهيئة الشباب للمستقبل عبر تنمية قدراتهم الريادية من خلال 5 مراحل رئيسية تشمل الاطّلاع على التجارب الناجحة، وتحديد الفرص المتاحة ومجالات ريادة الأعمال، وتطوير القدرات الشخصية والمواهب الواعدة، ودراسة فرص الأعمال الممكنة، وتطبيق الأفكار وتنفيذ المشاريع.

وسيمكن المنهاج التعليمي المبتكر طلاب الجامعات من الاطّلاع على مختلف الممارسات الرائدة، وفهم وسائل تطوير المشاريع ونماذج الأعمال، وتحليل احتياجات الأسواق لتوفير المنتجات والخدمات المطلوبة، وتعزيز مهاراتهم في مجال التسويق والتطوير التجاري، إضافة إلى معرفة الخطوات العملية للبدء بتأسيس شركتهم الخاصة والدخول في عالم الأعمال في أقصر وقت وبأقل تكلفة.

تكامل في التعاون

وتم تطوير «برنامج حاضنات الجامعات» بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و«تيكوم» و«in5»، من أجل توفير فرص التمويل لرواد الأعمال وتسهيل الحصول على رخص تجارية لتأسيس شركات ناشئة، إضافة إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومنطقة 2071، وصندوق محمد بن راشد للابتكار.

الإبداع والابتكار

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تحرص الوزارة على دعم وتعزيز بيئة الابتكار في الدولة عبر مبادرة «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، من خلال عقد الشراكات وتفعيل قنوات التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص».

وأضاف: «تمثل مبادرة برنامج حاضنات الجامعات مشروعاً رائداً ومبتكراً يستثمر في المستقبل، ويشجع على الإبداع والابتكار».

تحقيق الأهداف

وأكد عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن إطلاق البرنامج يدعم تحقيق الأهداف المرسومة في وثيقة الخمسين، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة تكامل جهود الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للوثيقة، مشيراً إلى الاستجابة السريعة لتنفيذ بنود الوثيقة يشكل دليلاً على حرص كافة الجهات على مواكبة التطلعات الطموحة للقيادة الرشيدة ورؤيتها لدبي المستقبل، ومشدداً على أهمية البند السادس في الوثيقة في ترسيخ روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب، بما يعزز مسيرة دبي الاقتصادية في المستقبل.

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تمهيد الطريق

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «يهدف هذا المشروع إلى تمهيد الطريق أمام الأجيال المقبلة ليكونوا رواداً ومبتكرين في جميع القطاعات والمجالات»

الانخراط في العمل

من جهتها، أشادت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بجهود مؤسسة دبي للمستقبل في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاه الدور المنتظر من الشباب في تعزيز وتطوير القدرات الاقتصادية للدولة، وحرص سموه على تحويل الثروة التي نمتلكها من الشباب إلى طاقة منتجة لها حضورها المؤثر على الخريطة الاقتصادية لإمارة دبي، من خلال تحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة، منوهة بدور الجامعات في تشجيع الشباب على الانخراط في مجالات العمل الحر وإطلاق العنان لإبداعاتهم تأكيداً لإسهام الحرم الجامعي في تخريج أجيال قادرة على المشاركة في بناء قدرات الوطن بفكر مبتكر وغير تقليدي.

خطوة علمية

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن إطلاق هذه المبادرة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل خطوة عملية لترجمة مخرجات استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل في مارس الماضي.

الدعم اللازم

قال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام، التابعة لمجموعة تيكوم: «نعمل مع مختلف الأطراف المعنية لتقديم خبراتنا التراكمية في هذا المجال من خلال حاضنة الأعمال in5 التابعة للمجموعة، حيث سنقدم الدعم اللازم لحاضنات الأعمال في الجامعات لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات المشاركة للاستفادة من منظومة متكاملة تتيح لهم التعرف على تفاصيل عالم ريادة الأعمال والاستفادة من ورش عمل وجلسات تدريب تغطي موضوعات عدة وحتى الانتقال من الفكرة إلى تأسيس وإطلاق الشركة».

في السياق ذاته، قال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يسعدنا أن نشهد إطلاق برنامج حاضنات الجامعات» الذي يمثل حقبة جديدة في خلق جيل واعد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور أكاش كومار عميد كلية الأزياء والتصميم: «إن إطلاق برنامج حاضنات الجامعات يسهم في تحقيق استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة في إطار رؤية وأهداف «وثيقة الخمسين» في العمل على تخريج جيل من أصحاب الأعمال المبدعين والمبتكرين، ونحن نفخر في كلية الأزياء والتصميم بأن نكون جزءاً من هذا المشروع منذ إطلاقه، ونتطلع بدورنا إلى تهيئة البيئة المناسبة وتوفير الدعم اللازم للأجيال القادمة من رواد الأعمال في دولة الإمارات».

تمكين الشباب

أكد الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، حرص الجامعة على المساهمة في إعداد الجيل الجديد من القيادات الوطنية في قطاع الأعمال.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: «يجب على النظام التعليمي أن يواكب التطورات التكنولوجية في التعليم والتوجهات المستقبلية، وهذا يقودنا إلى البحث عن إمكانية إحداث طفرة نوعية في التعليم لا تتبع النظم التقليدية الموجودة في الوقت الحاضر».

وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «تندرج الشراكة الجديدة في إطار التزامنا بدعم التوجه الوطني نحو بناء جيل جديد من الخريجين المبدعين والمؤهلين معرفياً وابتكارياً لصنع واستشراف المستقبل، وخلق بيئة تعليمية متطورة تحاكي المستقبل وتدفع مسار تخريج رواد أعمال وسفراء معرفة عوضاً عن باحثين عن عمل».

وقال الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة الأمريكية في دبي: «نؤكد التزامنا بمواصلة دعم مسيرة تطوير قطاع التعليم في دبي ودولة الإمارات».

وقال الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا: «إن كليات التقنية العليا فخورة بكونها أول مؤسسة تعليم عالٍ بالدولة تم تحويلها في مارس 2019 إلى مناطق اقتصادية حرة»، مؤكداً أن الجامعات بيئة حاضنة وداعمة لأفكار الشباب.