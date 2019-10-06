الأمم المتحدة: يجب محاسبة المسؤولين عن العنف في العراق

وأعلنت الممثلة الأممية الخاصة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، عبر "تويتر" مساء أمس السبت أنها "تشعر بحزن بالغ إزاء وقوع خسائر غير مبررة في الأرواح".

وتابعت "خمسة أيام من التقارير عن وقوع وفيات وإصابات، يجب أن يتوقف هذا، أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف، فلتسد روح الوحدة في عموم العراق".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 100 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.