كيف ستتعامل مصر مع "التعنت الإثيوبي" في ملف سد النهضة

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وأشار، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "مصر قوبلت بتعنت واضح من الجانب الإثيوبي في شكل خروجه من التفاوض بشكل أحادي، وعليه صعد الجانب المصري هذه المرة الأمر إلى المؤسسات الدولية، وبدا ذلك واضحا من كلمة الرئيس المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".
© REUTERS / Tiksa Negeri
وأكد أبو الخير أن "أي تصرف عنتري من جانب أحادي سوف يقابل برد فعل قد يكون عنيف، مشيرا إلى ما تمتلكه مصر من دبلوماسية عريقة، تمنحه القدرة على الحفاظ على حق المواطن المصري".
كما أشار أبو الخير إلى أن السودان ومصر في خندق واحد في هذه المفاوضات، والمواطن السوداني مثله مثل المواطن المصري، مضيفا "نبحث دوما عن حق المواطن السوداني، وفي الإطار العام للتفاوض مصر والسودان طرف واحد".
ونفى أبو الخير ما يتردد عن انهيار المسار السياسي، مؤكدا أن ما توقف هو المسار الدبلوماسي، وأن مصر تمتلك العديد من المؤسسات القوية، كأقدم برلمان في المنطقة، قادرة على التعامل مع هذه الأزمة.
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