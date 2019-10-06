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تفاصيل لقاء الملك سلمان مع البرهان وحمدوك في الرياض

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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

وبحسب وكالة الأنباء "واس"، "عقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع البرهان وحمدوك، وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار".

و أبدى البرهان "اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره".

عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للمسؤولين.

وكان البرهان وحمدوك قد غادرا السودان، صباح اليوم إلى السعودية، في إطار جولة خليجية تشمل أيضا الإمارات.

وبدأت في السودان في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي الذي أنهى حكم عمر البشير.

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