مستوطنون وشرطة الاحتلال يقتحمون الاقصى ومصلى باب الرحمة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة اقدم مستوطنون متطرفون الاحد على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب أكد لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في رام الله أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال، واستباح حوالي 100 مستوطن متطرف الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية. كما اقتحم أفراد من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة، وقاموا بجولة داخله بأحذيتهم.

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