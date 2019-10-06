دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تؤكد إعتماد هاتف CC9 Pro المرتقب من شاومي ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت بعض التسريبات خلال الفترة الماضية حول هاتف CC9 Pro الذي يأتي بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، واليوم رصد نموذج لهاتف جديد من شاومي أعتمد مؤخراً في EEC.

ظهر هاتف CC9 Pro في تسريبات EEC بعد أن أعتمد رسمياً في نموذج رقم M1910F4G، حيث يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

ولقد قدمت شاومي منذ بضعة أشهر سلسلة هواتف CC9 للمرة الأولى، التي تضمنت 3 إصدارات هم CC9، وCC9e إلى جانب الإصدار الخاص من هاتف CC9 Meitu، كما بدأ خفض مستوى تسعير هاتف CC9 إستعداداً لإطلاق إصدار جديد من السلسلة للأسواق.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف CC9 Pro سينطلق رسمياً في مؤتمر يعقد في 24 من أكتوبر، حيث يأتي الهاتف بمستشعر 108 ميجا بيكسل لينضم إلى هاتف Mi MIX Alpha الذي جاء من شاومي بنفس المستشعر، كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 730G.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تؤكد إعتماد هاتف CC9 Pro المرتقب من شاومي ظهر على التقنية بلا حدود.