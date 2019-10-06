دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رقاقة Microsoft SQ1 ترتكز على دقة تصنيع النانو لكن مع تردد وسرعة أعلى ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة مايكروسوفت بالتعاون مع كوالكوم رقاقة Microsoft SQ1 لدعم جيل جديد من أجهزة الحاسب المحمول، ولقد كشف مؤخراً عن معايير الرقاقة التي ترتكز على دقة تصنيع النانومتر لكن مع تردد وسرعة أعلى.

بدأت شركة مايكروسوفت وكوالكوم في التعاون معاً في السنوات الأخيرة لتطوير جيل جديد من رقاقات المعالج التي ترتكز على وحدة المعالجة المخصصة للهواتف وتستهدف أجهزة الحاسب المحمول، ولقد ظهرت بالفعل بعض الإصدارات التي تضم رقاقة Snapdragon 835، إلا أنها لم تأتي بالآداء الأمثل لدعم الأجهزة بنظام ويندوز.

ولقد كشفت عملاق البرمجيات مؤخراً عن جهاز Surface Pro X الذي جاء بتصميم متطور مقارنة بجهاز Surface Pro 7، مع رقاقة مايكروسوفت الجديدة Microsoft SQ1، أو التي تعرف أيضاً برقاقة Snapdragon 8cx Custom Edition، حيث نشر مؤخراً معايير الرقاقة الجديدة عبر Notebookcheck.

وترتكز رقاقة Microsoft SQ1 على وحدة معالجة Snapdragon 8cx من كوالكوم مع دقة تصنيع النانو وتردد أعلى في وحدة المعالجة وكرت الشاشة، حيث تأتي وحدة المعالجة في رقاقة رقاقة Microsoft SQ1 بتردد 3 GHz، في الوقت الذي تدعم فيه رقاقة Snapdragon 8cx تردد 2.84 GHz فقط.

Advertisements

كما تضم وحدة المعالجة في رقاقة مايكروسوفت 4 من أنوية Kryo 495 gold التي ترتكز على معمارية ARM Cortex-A76، مع أربعة من أنوية Kryo 495 silver التي ترتكز على معمارية ARM Cortex-A55، كما تدعم شريحة مودم X24 LTE في الرقاقة سرعة تحميل تصل إلى 2 جيجا بايت في الثانية.

تدعم رقاقة Microsoft SQ1 أيضاً تقنية Wifi مع وحدات تحكم في الذاكرة ثنائية القنوات 1866 MHz في ذاكرة LPDDR4x، حيث أكدت الشركة على أنها تحاكي رقاقة Core i5 من الجيل الثامن معالجات إنتل من سلسلة U، من جانب أخر تأتي كرت الشاشة Adreno 685 بنموذج مخصص لوحدة المعالجة يدعم آداء 2 TFlops في الوقت الذي يدعم فيه الإصدار الأصلي من كرت الشاشة Adreno 680 آداء يصل إلى 1.8 TFlops فقط.

المصدر

هذا الموضوع رقاقة Microsoft SQ1 ترتكز على دقة تصنيع النانو لكن مع تردد وسرعة أعلى ظهر على التقنية بلا حدود.