دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدون أية ضجة إعلامية، أطلق متجر نون الإلكتروني متجر جديد موجه بشكل خاص للسلع الرخيصة يدعى Kul تعتزم منه منافسة متاجر عملاقة مشابهة مثل علي اكسبريس.

يقدم المتجر الجديدة تشكيلة واسعة من المنتجات مثل الجوالات (المعاد تصنيعها)، العطور، أدوات المطبخ المختلفة، ديكورات المنزل، منتجات الصحة والجمال من منتجات العناية الشخصية، ومستحضرات المكياج والأزياء والمجوهرات والساعات والنظارات.

المتجر متاح حالياً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ويقدم خدمة الشحن المجاني عندما يكون حجم الطلبية 50 درهم/ريال ويدعم الدفع عند الاستلام أو بالبطاقات الائتمانية أو خدمة مدى والتوصيل خلال 48 ساعة.

استحوذت نون على اسم النطاق الخاص بالمتجر في فبراير الماضي بسعر 38 ألف دولار من موقع المزادات ومتجر النطاقات Sedo، ومن المتوقع أن تدعم المزيد من الدول عربياً مثل مصر في وقت لاحق.

التدوينة نون يطلق متجر Kul للمنتجات الرخيصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.