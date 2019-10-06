شكرا لقرائتكم خبر عن "جائزة الإعلام السعودى" تمدد فترة استقبال المشاركات حتى 15 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة جائزة الإعلام السعودي، اليوم الأحد، تمديد فترة استقبال المشاركات في مختلف الفروع حتى 15 أكتوبر الحالي، بدلاً من الموعد المقرر مسبقاً بتاريخ 7 من الشهر نفسه.

وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي- وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية- أن عدد المشاركات تجاوزت الـ 340 عملاً، شملت كل فئات الجائزة، مشيراً إلى أن هذا التمديد يأتي بعد الإقبال الكبير على الجائزة خلال الأيام الماضية.

ودعا الحارثي المهتمين للاستفادة من هذه الفرصة، والتقديم على الجائزة بفروعها عبر الموقع الرسمي (www.saudimf.com)، مبيناً أنها تهدف لتطوير المحتوى الإعلامي في المملكة، وتقدير المبدعين وتكريمهم، وتشجيع الابتكار والإبداع.

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وتضم الجائزة ست فئات: الصحافة، والإنتاج المرئي، والإنتاج المسموع، والتطبيق الإعلامي، والإعلام الريادي، وشخصية العام.

وكانت هيئة جائزة الإعلام السعودي أعلنت مؤخراً عن تشكيل مجلس إدارة الجائزة، الذي يضم أسماء سعودية وعربية بارزة ومؤثرة، وسيتولى الإشراف على السياسات العامة للجائزة، وضمان استقلالها، وتطبيق المعايير المهنية.