شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى سماوى زوجة نبيل القروى تدلى بصوتها فى الانتخابات التشريعية التونسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت، اليوم، سلوى سماوى زوجة نبيل القروى المرشح الرئاسى المحتمل فى الانتخابات الرئاسية التونسية، بالادلاء بصوتها فى ثانى انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور 2014.

سلوى سماوى ، زوجة نبيل قروى ، تصل للإدلاء بصوتها فى مركز اقتراع فى تونس وكانت مراكز الاقتراع، فتحت أبوابها أمام الناخبين التونسيين اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بالانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، أما العدد الإجمالى لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13 ألفا و830 مكتبا داخل تونس وخارجها.

سلوى سماوى تدلى بصوتها

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