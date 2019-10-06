شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الانتخابات بالجزائر: 128 ألف ناخب جديد سجلوا أنفسهم استعدادا للرئاسيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شرفى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 128 ألف ناخب جديد سجلوا أنفسهم فى القوائم الانتخابية خلال فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم التى بدأت يوم 22 سبتمبر الماضى وانتهت اليوم الأحد.

وأوضح شرفى، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 40 ألف حالة وفاة و75 ألف حالة تغيير إقامة، و128 ألف ناخب جديد، فيما استبعد تمديد فترة المراجعة الاستثنائية، مؤكدا أن إجراء الرئاسيات ضرورة قصوى، لأن بقاء أى دولة بدون رئيس للجمهورية يعد خطرا كبيرا على كيانها، وقال إن "الجزائر أمام وضع تاريخ من أجل إنقاذ الجزائر لهذا يجب الاستمرار".. مشيرا إلى أن أن سلطة الانتخابات ستعمل على خلق جو من الشفافية والنزاهة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل.

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وأضاف، أن"حق تقرير المصير داخليا خاصة فى اختيار من يتولى رئاسة أمور البلد ضرورة ويجب حمايته من أى تحريف".. داعيا شباب الحراك الشعبى إلى تسجيل أنفسهم فى قائمة منظمى الانتخابات.. قائلا "إن شباب الحراك بإمكانهم المشاركة فى حساب الأصوات والوقوف على العملية الانتخابية بأنفسهم".

وكشف شرفى، عن حاجة الهيئة لـ 500 ألف فرد منظم يوم الانتخابات، كما سيتم دمجهم فى قوائم منظمى المكاتب، موضحا أنه بإمكان المواطنين كذلك المشاركة فى مراقبة الانتخابات والتبليغ عن التجاوزات إن وجدت.