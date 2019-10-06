شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلى ينتهك الأجواء اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهك الطيران الحربى الإسرائيلى، سيادة الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية، لاسيما القرار الدولى رقم 1701. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام، اليوم، أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو منخفض فوق مناطق صريفا، وحاصبيا، والعرقوب، وجبل الشيخ، ومزارع شبعا والجولان المحتل.

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